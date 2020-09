Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de ce cadre de Puel sur son avenir !

Publié le 16 septembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Auteur d’un bon début de championnat, l’AS Saint-Étienne est secouée en interne par le dossier Wesley Fofana. Claude Puel, qui a défini les contours de son effectif, peut néanmoins compter sur la motivation d’un de ses cadres, Romain Hamouma.

Cette saison à l'ASSE, c’est Claude Puel qui décide. L’ancien coach de Leicester a précisément dessiné les contours de son effectif, et a poussé vers la sortie certains de ses indésirables, comme Yann M’Vila ou Loïs Diony. Ces derniers jours, c’est la pépite Wesley Fofana qui a exprimé ses envies d’ailleurs, mais il devrait être retenu par son club et ne souhaiterait pas aller jusqu’au bras de fer. Avec deux victoires en autant de matchs, les Verts ont d'ailleurs bien débuté en championnat, notamment grâce à Romain Hamouma, auteur d’un doublé face au FC Lorient.

« Je me sens super bien »