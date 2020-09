Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La tendance se confirme pour Wesley Fofana !

Publié le 15 septembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Désireux de quitter l'ASSE pour Leicester, Wesley Fofana pourrait finalement rester une saison de plus dans le Forez, contre son gré.

Un an après William Saliba, l’AS Saint-Etienne pourrait se séparer d’un deuxième joueur d’avenir en défense centrale en la personne de Wesley Fofana. Après une première saison relativement aboutie avec le club du Forez, le joueur de 19 ans a tapé dans l’oeil de Leicester City, qui est passé à l’action après les déclarations du joueur à L’Equipe , affirmant qu’il « serait fou de dire non à Leicester » . Si Saint-Etienne souhaitait dégraisser durant ce mercato et se séparer de joueurs tels que Miguel Trauco, Yann M’Vila ou encore Wahbi Khazri, le départ de Wesley Fofana n’était pas prévu, et les Verts ont été clairs avec Leicester.

Saint-Etienne refuse une offre de Leicester !