Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel tente un nouveau coup à la Miguel Trauco !

Publié le 16 septembre 2020 à 0h00 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche, l'AS Saint-Etienne se serait positionné pour obtenir le prêt de Francisco Ortega (21 ans). Mais Velez Sarsfield aurait refusé. Pour le moment.

Le dégraissage de l'AS Saint-Etienne est bien lancé. Après avoir décidé de ne pas conserver Loïc Perrin et Yohan Cabaye, et vendu Franck Honorat et Vagner Dias, l'ASSE a réussi à se séparer de Loïs Diony et Yann M'Vila, qui ont respectivement rejoint Angers et l'Olympiakos. Mais Claude Puel ne compte pas en rester là puisqu'il reste d'autres indésirables dont il souhaite se séparer, à commencer par Miguel Trauco. Et bien que la vente de l'international péruvien soit bien compliquée, cela n'empêche pas l'ASSE de scruter le marché afin de dénicher un nouveau latéral gauche.

L'ASSE tente le coup pour Francisco Ortega

Et selon les informations Mau Tracchia, journaliste de Pasion Fortinera et Mundo Velezano , deux médias spécialisés sur le club argentin de Vélez Sarsfield, l'ASSE s'intéresserait à Francisco Ortega (21 ans). Les Verts auraient même transmis un proposition de prêt avec option d'achat obligatoire pour le latéral gauche dont le contrat prend fin en juin 2021. Mais Vélez a refusé cette offre pour son international Espoirs argentin. Reste désormais à savoir si l'ASSE reviendra à la charge.