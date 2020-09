Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un questionnement stratégique autour du cas Mbappe ?

Publié le 15 septembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Le très sérieux Times a annoncé que Kylian Mbappe avait informé la direction du PSG qu’il comptait quitter le club en fin de saison. Paris pourrait rapidement être confronté à une réflexion nouvelle autour de son cas. Analyse.

En fin de semaine, le très sérieux Times a fait le point sur le dossier Kylian Mbappe. Selon les informations du quotidien britannique, l’attaquant français aurait d’ores et déjà arrêté la décision de quitter le Paris Saint-Germain au terme de la saison et il aurait alerté le club de ses intentions. Si cela se confirme, le PSG va être confronté à un questionnement stratégique important dans les prochains jours.

Entériner sa vente…

Plutôt que de miser le maximum pour tenter d’inverser la tendance, ce qui apparaît très aléatoire, avec la conséquence qu’entre temps, des sommes importantes sont gelées en vue de cette prolongation hypothétique, le Paris Saint-Germain ne devrait-il pas plutôt entériné la vente de son attaquant et commencer à l’anticiper. Selon toute vraisemblance, la direction parisienne devrait rapidement être amenée à réfléchir plus intensément dans cette optique, ce qui pourrait l’amener à libérer certaines vannes dans le recrutement, alors que plusieurs postes importants sont à pourvoir. Si le PSG vient à opérer ce changement stratégique, on peut d’ailleurs légitimement se demander s’il n’aurait pas intérêt à mettre Mbappe sur le marché dès cet été, à un tarif XXL bien supérieur à celui de l’an prochain, sachant que le joueur n’aura alors plus qu’un an de contrat.