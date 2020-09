Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle primordial de Messi dans l’opération Lautaro Martinez ?

Publié le 16 septembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Bien que son agent ait assuré lundi qu’il n’allait pas quitter l’Inter, le FC Barcelone ne perdrait pas espoir pour le recrutement de Lautaro Martinez à court ou à moyen terme. Explications.

Et si le feuilleton de l’été pour le FC Barcelone avait connu son épilogue lundi soir ? De passage dans les bureaux de l’Inter pour s’entretenir avec la direction nerazzurri concernant l’avenir de Lautaro Martinez, son agent Beto Yaque a fait passer un message clair aux médias présents sur place, dont Sky Sport. « C'était une visite de courtoisie, voilà tout. Il n'y a absolument rien avec le Real Madrid, nous n'en avons pas parlé, ni de Barcelone. Lautaro reste ici à l'Inter. » . De quoi jeter un gros froid sur l’avenir Martinez au FC Barcelone. Mais le club blaugrana ne compterait pas jeter l’éponge.

Une réduction des salaires et le départ de Suarez pour financer l’opération Lautaro Martinez ?