Mercato - PSG : Le plan du Real Madrid se confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 septembre 2020 à 14h30 par A.M.

Toujours décidé à recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid a vu ses plans repoussés d'une saison, mais cela n'empêche pas le club merengue d'avoir toujours des ambitions pour attirer le Champion du monde.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé risque de vivre des mois mouvementés concernant son avenir. Et pour cause, alors que le Sunday Times annonce que l'attaquant français a annoncé à sa direction sa volonté de partir, Leonardo l'a récemment interpellé au sujet de son avenir : « C'est normal qu'il ait une réflexion qui arrive. Mais il y a tellement de bonnes choses ici, même pour lui en tant que Parisien, le mariage est parfait pour moi. Honnêtement, on voit aujourd'hui que le football est difficile pour beaucoup de monde, pour les autres équipes aussi. Ce n'est pas pour le convaincre, mais c'est la vérité. Il y a de grandes équipes aujourd'hui qui vont être en difficulté. Je pense que le PSG est l'équipe qui va être présente dans les années à venir . » Et le Real Madrid est toujours à l'affût en vue d'un transfert en 2021.

Le prix de Mbappé en chute libre

En effet, ces dernières heures la presse espagnole confirme que le Real Madrid a la préférence du joueur et que le club merengue prépare son offensive. Selon les informations de La Cuatro , les Madrilènes sont toujours très intéressés à l'idée de recruter Kylian Mbappé et peaufinent leur plan. Dans cette optique, et alors que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a largement fragilisé les finances des clubs européens, le Real Madrid serait convaincu que l'été prochain la valeur de l'attaquant du PSG aura chuté et sera comprise entre 100 et 150M€, comme l'affirmait déjà AS mardi. Une somme très éloignée des 300M€ évoqués avant la crise. Mais entre le contexte et la situation contractuelle du joueur, le montant d'une éventuelle transaction risque de chuter. Et pour convaincre le joueur, le Real Madrid serait disposé à lui offrir un salaire estimé à 40M€ par an. Il faut dire que la direction madrilène ne souhaite prendre aucun risque et compte boucler le transfert durant l'été 2021. En effet, si la Casa Blanca tarde trop, la concurrence pourrait bien se renforcer car s'il ne prolonge pas, Kylian Mbappé sera libre en juin 2022. Et nul doute que le Real Madrid ne sera pas seul à vouloir saisir cette opportunité.

