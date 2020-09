Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Une décision radicale prise par Leonardo ?

Publié le 16 septembre 2020 à 11h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail avec le Paris Saint-Germain. Mais du côté du club de la capitale, c'est la grande priorité.

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler ces dernières heures. Et pour cause, le Sunday Times a récemment révélé que le Champion du monde souhaitait quitter le PSG à l'issue de la saison, soit un an avant la fin de son contrat qui arrive à échéance en juin 2022. « C'est normal qu'il ait une réflexion qui arrive. Mais il y a tellement de bonnes choses ici, même pour lui en tant que Parisien, le mariage est parfait pour moi. Honnêtement, on voit aujourd'hui que le football est difficile pour beaucoup de monde, pour les autres équipes aussi. Ce n'est pas pour le convaincre, mais c'est la vérité. Il y a de grandes équipes aujourd'hui qui vont être en difficulté. Je pense que le PSG est l'équipe qui va être présente dans les années à venir », confiait d'ailleurs Leonardo à ce sujet. Et visiblement, en coulisse, le directeur sportif du PSG tient le même discours.

Mbappé, la priorité absolue du PSG