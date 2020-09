Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il vraiment l’avenir de Tuchel entre les mains ?

Publié le 16 septembre 2020 à 11h30 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, ne semble pas le principal décisionnaire pour Thomas Tuchel.

Depuis que Leonardo est revenu, l’avenir de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain est remis en question. C’est simple, le directeur sportif du PSG est arrivé après Tuchel et il est connu pour vouloir contrôler tous les étages d’un projet, notamment l’entraineur. Ainsi, nous vous avons révélé la piste Massimiliano Allegri, très apprécié par Leonardo et annoncé plusieurs fois proche du PSG. Mais le COVID-19 est passé par là. Sans cette crise, certains observateurs assurent que Tuchel ne serait déjà plus au PSG ! La belle épopée en Ligue des Champions compte également dans le raisonnement autour de l’entraineur allemand, que Leonardo a tenu à rassurer. « Tuchel a encore un an de contrat, ou plus précisément, dix mois. On a le temps » avait déclaré le directeur sportif du PSG, sur le plateau du Canal Football Club . « Si je souhaite le remplacer ? Les gens disent ça, car il était là avant moi, qu’il n’était pas mon choix... Honnêtement, quand je suis arrivé, j’avais le choix de décider si l’entraineur pouvait continuer ou pas. Ce n’était pas le cas ». Les résultats de ce début de saison ne semblent toutefois pas consolider la position de Tuchel... bien au contraire !

Thomas Tuchel est en sursis

D’après les informations de L’Équipe , les très mauvais débuts du Paris Saint-Germain commencent à faire leur effet. Thomas Tuchel n’est pas face à un danger imminent, puisque son licenciement couterait entre 10 et 15M€, mais une décision pourrait être prise si les choses ne s’arrangent pas. Pour le quotidien, cela pourrait arriver autour de la fin d’année 2020, ou même avant, en cas de situation vraiment critique. Ce mardi, Tuchel a balayé d’un revers les questions sur son avenir. « Si je dois rester en poste ? C'est toujours pareil. A chaque fois qu'on perd un match je dois partir, il n'y a rien de nouveau » a déclaré le coach du PSG. « C'est vous qui créez cela, ce n'est pas moi. Je ne lis rien dans la presse, et je reste calme ».

C’est Doha qui décidera, pour Tuchel