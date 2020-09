Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman lâche ses vérités sur le feuilleton Messi !

Publié le 16 septembre 2020 à 11h00 par A.M.

Ces dernières semaines le feuilleton Messi a beaucoup fait parler puisque l'Argentin avait réclamé son départ. Mais Ronald Koeman affiche son soulagement de pouvoir compter sur La Pulga.

La fin du mois d'août a été plus que mouvementée du côté du FC Barcelone. Et pour cause, après la débâcle en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Lionel Messi avait réclamé son départ en envoyant un burofax à sa direction, convaincu que la clause lui permettant de partir libre était toujours active. Cependant, les dirigeants catalans lui ont assuré l'inverse en exigeant le versement de sa clause libératoire, à savoir 700M€, pour le libérer de son contrat. N'ayant aucunement l'intention d'entrer dans une bataille judiciaire avec son club, Lionel Messi a donc décidé de faire machine arrière et d'honorer la dernière année de son contrat.

«Nous continuerons comme nous l’avons toujours fait»