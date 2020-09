Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann aurait tenté une approche avec... Pep Guardiola !

Publié le 16 septembre 2020 à 10h00 par A.C.

L’entourage d'Antoine Griezmann, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2024, aurait approché un gros club de Premier League.

La première saison d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, n’a pas été extraordinaire. L’ancienne star de l’Atlético de Madrid a longtemps subi les conséquences de sa « Décision », d’un an avant. Mais le principal sujet a bien sûr été sa cohabitation avec Lionel Messi sur le terrain. D’ailleurs, lorsque Messi a annoncé vouloir quitter le Barça, on pensait que l’heure de la rédemption était enfin arrivée pour Griezmann. Mais il semble que le Français et le sextuple Ballon d’Or ne doivent encore vivre ensemble...

L’entourage de Griezmann a tenté Manchester City