Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Pierre Ménès dresse un constat accablant sur Griezmann !

Publié le 10 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Buteur mardi soir avec l’équipe de France, Antoine Griezmann peine pourtant à retrouver son influence habituelle dans le collectif des Bleus. Et Pierre Ménés y voit un lien direct avec sa situation délicate au sein du FC Barcelone…

Un an après son transfert XXL au FC Barcelone pour 120M€, le premier bilan d’Antoine Griezmann au sein du club catalan laisse encore à désirer. L’attaquant français, barré par Lionel Messi dans son poste de prédilection, avait été contraint d’évoluer sur l’aile ces derniers mois et peine donc logiquement à retrouver le même niveau de jeu qu’à l’Atlético de Madrid. D’ailleurs, alors que ses récentes performances en équipe de France n’ont pas vraiment été convaincantes, Griezmann paye ce manque de confiance du Barça comme l’analyse Pierre Ménès sur son blog.

« Des cicatrices de ce genre ne s’effacent pas »