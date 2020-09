Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ça va beaucoup mieux entre Messi et Griezmann !

Publié le 9 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Ces derniers mois, la relation entre Antoine Griezmann et Lionel Messi a fait énormément parler au FC Barcelone. Alors que cela a pu paraitre inquiétant à certains moments, la tendance aurait visiblement évoluer.

Avec le départ annoncé de Luis Suarez, visiblement vers la Juventus, le FC Barcelone va désormais se reposer sur Antoine Griezmann et Lionel Messi, qui a finalement choisi de rester, pour cette saison 2020-2021. Mais à quoi faut-il s’attendre avec les deux stars du club catalan ? Depuis l’arrivée du Français l’été dernier au Barça, les socios étaient impatients de le voir combiner avec La Pulga. Problème, la saison dernière, la relation entre Messi et Griezmann a été très compliquée et par moment même inexistante. De quoi faire naitre de nombreuses interrogations sur la nature de la relation entre les deux Barcelonais. Mais cela pourrait bien être de l’histoire ancienne.

Griezmann enfin accepté par Messi ?