Barcelone : Pierre Ménès s’interroge sérieusement sur Griezmann !

Publié le 7 septembre 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Auteur d’une nouvelle prestation assez décevante samedi soir avec l’équipe de France, Antoine Griezmann n’a pas rassuré Pierre Ménès qui s’interroge sur le niveau actuel de l’attaquant du FC Barcelone.

Si l’équipe de France s’est finalement imposée en Suède samedi soir dans le cadre de la Ligue des Nations (1-0), l’animation offensive des Bleus n’a pas été des plus convaincantes. Et Antoine Griezmann, qui sort d’une saison assez compliquée avec le FC Barcelone, n’a pas rendu la meilleure copie de sa carrière avec les Bleus. D’ailleurs, Pierre Ménès a pointé du doigt la prestation de l’attaquant français du Barça sur son blog.

« S’il renouvelle ce genre de prestation, il faudra se poser des questions »