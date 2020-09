Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La galère continue pour Antoine Griezmann ?

Publié le 6 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Après plusieurs jours de suspens, Lionel Messi a finalement annoncé qu’il ne quitterait pas le FC Barcelone cet été. Et cette décision ne devrait pas faire les affaires d’Antoine Griezmann…

Ces derniers jours, l’actualité du mercato estival a été principalement marquée par le feuilleton Lionel Messi. L’attaquant argentin a souhaité claquer la porte du FC Barcelone, et comptait faire jouer une clause afin de pouvoir partir libre cet été. Mais finalement, le plan de Messi ne s’est pas passé comme prévu : « Je pensais et nous étions sûrs que je pouvais partir libre, le président a toujours dit qu'à la fin de la saison je pouvais décider si je restais ou non et maintenant, ils s'accrochent au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin, quand il s'avère que le 10 juin nous étions en compétition pour la Ligue au milieu de ce virus merdique et de cette maladie qui a changé toutes les dates. Et c'est la raison pour laquelle je vais continuer au Barça », a indiqué Messi vendredi pour justifier sa volte-face. Et une autre star du FC Barcelone pourrait bien souffrir de cette décision…

Griezmann parti pour revivre une saison compliquée ?

En attendant le probable départ de Lionel Messi à l’issue de son contrat dans un an, Antoine Griezmann est donc reparti pour vivre une saison dans l’ombre de l’attaquant argentin. L’international français, contraint d’évoluer sur un côté avec la présence de Messi au Barça, était en droit d’estimer que le départ de l’Argentin l’aurait libéré tactiquement. Il n’en sera rien…