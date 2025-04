«T’es mort» : L'avertissement lancé à l'OM !

La rédaction

Après une déroute inquiétante face à l’AS Monaco (3-0), l’OM est dans le dur. Jérôme Rothen alerte sur les manques mentaux et tactiques des Olympiens et appelle à une réaction immédiate dans l’émission Rothen s’enflamme. Selon lui, sans un sursaut d’orgueil dès ce week-end face à Montpellier, l’OM pourrait plonger définitivement.

Si l’OM s’est incliné face à l’AS Monaco et a perdu sa deuxième place le week-end dernier, c’est surtout la manière qui interroge. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés 3-0, une lourde défaite qui signe le troisième revers consécutif à l’extérieur, avec à chaque fois trois buts encaissés. Une statistique qui fait mal et qui interpelle de nombreux observateurs. Une réaction face à Montpellier, ce samedi, est attendue pour redresser la barre à l'OM.

«Les joueurs sont responsables»

Jérôme Rothen est revenu sur les faiblesses défensives de l’OM et explique que ces carences ne sont pas dues uniquement au niveau individuel des joueurs :

«Les joueurs sont aussi responsables, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Et franchement, quand tu encaisses autant de buts, ce n’est pas juste parce que l’adversaire est bon. C’est surtout parce que toi, physiquement, mentalement, tactiquement, tu n’es pas au niveau d’un joueur de l’Olympique de Marseille», a-t-il expliqué sur les ondes de RMC.

«Si t’es pas prêt au combat, t’es mort»

L’ancien joueur du PSG met également en garde l’OM. Pour Jérôme Rothen, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas la bonne mentalité et risquent de se faire surprendre par des équipes déterminées :

«Quand tu joues à Marseille, comme au PSG, t’es attendu à chaque match. Les mecs en face ont les crocs. Quand tu joues Toulouse ou une équipe qui lutte pour le maintien, les gars veulent te croquer. Donc si t’es pas prêt au combat, t’es mort», a conclu le chroniqueur dans l’émission Rothen s’enflamme.