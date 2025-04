L’OM s’est trompé avec Longoria, il balance

Axel Cornic

Avec la crise actuelle, personne ne semble être à l’abri à l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas de Pablo Longoria, ancien directeur sportif devenu président en février 2021 qui a défrayé la chronique cette saison avec son craquage contre l’arbitrage après une défaite cinglante face à l’AJ Auxerre (0-3).

Rien ne va plus à Marseille, où une fin de saison sous haute tension se dessine. La défaite face à l’AS Monaco (3-0) a mis le feu aux poudres avec la perte de la deuxième place et une possible qualification en Ligue des Champions qui pourrait bien s’envoler. Les joueurs de l’OM sont évidemment critiqués, tout comme l’entraineur Roberto De Zerbi, mais même dans les hautes sphères du club on n’est pas à l’abri.

« Est-ce que le costume de président n’est pas trop grand pour Longoria ? »

Ancien grand nom du club phocéen, Éric Di Meco s’est en effet questionné sur l’avenir de Pablo Longoria, l’actuel président. « Est-ce que le costume de président n’est pas trop grand pour Longoria ? C’est un recruteur au départ qui est devenu directeur sportif » a déclaré celui qui a remporté la Ligue des Champions 1993 avec l’OM, sur RMC Sport.

« C’est un directeur sportif amélioré, mais entre ça et être président... »

« Il connait très bien le football, les joueurs et on sent qu’il aime ça. Même dans son rôle de président, il aime faire des coups, avec plein d’idées » a poursuivi Di Meco, dans le Super Moscato Show. « Il a réussi à attirer plein de joueurs comme avec Alexis Sanchez, c’était miraculeux. C’est un directeur sportif amélioré, mais entre ça et être président... c’est un tout autre métier ! ».