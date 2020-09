Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ces révélations sur la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann !

Publié le 8 septembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Antoine Griezmann a vécu une première saison plus que mitigée au sein du FC Barcelone. Le sujet de sa relation avec Lionel Messi est souvent revenu sur la table pour être critiqué. Aujourd’hui, cette situation semblerait s’améliorer.

Acheté 120M€, Antoine Griezmann a été une grosse déception à Barcelone. Après avoir hésité à partir lors de ce mercato, Griezmann restera finalement au Barça après que Ronald Koeman lui ait proposé un rôle important dans son projet. Mais reste à savoir comment cela se passera avec Lionel Messi, qui a lui aussi choisi de rester en Catalogne. En effet, la relation entre le Français et l'Argentin a souvent été remise en question. Les deux joueurs ne semblaient pas particulièrement proches que ce soit sur ou en dehors du terrain.

Une relation qui progresse