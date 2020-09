Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Golf, Tottenham… Ce témoignage surprenant sur Bale !

Publié le 17 septembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Dans le viseur du président Daniel Levy qui aimerait le faire revenir à Tottenham, Gareth Bale n’est plus désiré au Real Madrid. Sous le ton de l’humour, l’entraîneur de Sheffield United a estimé qu’il ne devrait pas revenir en Premier League.

Le Real Madrid pourrait enfin voir le bout du tunnel avec Gareth Bale. Indésirable aux yeux de Zinedine Zidane et du club merengue, l’international gallois est contractuellement lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2022. Un temps réticent à quitter le Real Madrid, Bale serait désormais ouvert à un départ et à un retour en Premier League ou son ancien club Tottenham travaillerait pour le faire revenir bien que José Mourinho n’ait pas souhaité alimenter les rumeurs en s’attardant sur ce dossier en conférence de presse. Mais pour un autre entraîneur de Premier League, Gareth Bale aurait mieux à faire.

« J'espère que Gareth restera à Madrid, c'est un endroit charmant et il y a de beaux terrains de golf »