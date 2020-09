Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real : La clé du changement de cap de Gareth Bale

Publié le 17 septembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Un élément permet d’expliquer le revirement soudain de Gareth Bale au sujet de son avenir…

Ces derniers jours, les médias espagnols ont révélé que le dossier Gareth Bale avait connu une évolution majeure. Alors que jusqu’à maintenant, l’ailier international gallois refusait l’idée de quitter le Real Madrid, à moins de réaliser une très grosse opération financière, il serait désormais beaucoup plus enclin à partir, ce qui pourrait bien débloquer le mercato du Real.

La perspective Tottenham