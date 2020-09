Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho est à deux doigts de frapper un grand coup !

Publié le 16 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale pourrait enfin faire le bonheur de Zinedine Zidane en quittant le club merengue. Et le Gallois serait susceptible de retrouver Tottenham.

C’est le rebondissement que plus personne n’attendait. Alors que le joueur et son agent Jonathan Barnett étaient catégoriques ces dernières semaines sur la volonté du Gallois d’honorer son contrat courant jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid à son terme, la donne aurait désormais changé. En effet, comme The Times l’a révélé lundi, Bale se serait enfin décidé à quitter le Real Madrid. Une opportunité que son ancien club Tottenham ne compterait pas laisser passer.

Le clan Bale vote pour Tottenham !