Mercato - Real Madrid : L’agent de Gareth Bale ouvre la porte à un départ !

Publié le 15 septembre 2020 à 22h00 par T.M.

Au Real Madrid, on souhaite se débarrasser de Gareth Bale. Un désir qui pourrait bien devenir réalité puisque des discussions se tiennent actuellement avec Tottenham, ancien club du Gallois.

Après avoir réussi à se séparer de James Rodriguez, désormais à Everton, le Real Madrid veut désormais en faire de même avec Gareth Bale. Alors que le Gallois a encore deux ans de contrat, le divorce est toutefois prononcé avec Zinedine Zidane. La relation est rompue entre les deux hommes et désormais, on cherche à se débarrasser du joueur de 31 ans. Toutefois, dernièrement, cela semblait très compliqué puisque Bale ne semble pas enclin à faire ses valises et que son salaire refroidissait les clubs qui pouvaient être intéressés. Une tendance qui pourrait avoir évolué. Désormais, la porte serait ouverte pour un départ de Gareth Bale et cela a été confirmé par l’agent du Madrilène.

« C’est là où il veut être »