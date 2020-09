Foot - Mercato

Mercato : Thiago Silva ne se faisait pas d’illusion avec le PSG…

Publié le 16 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

En fin de contrat cet été, Thiago Silva savait bien qu’il ne prolongerait pas avec le PSG, malgré la tentative de dernière minute de Leonardo.

Souhaitant prolonger son contrat avec le PSG tout au long de la saison, Thiago Silva n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec ses dirigeants, Leonardo préférant tourner la page et entrer dans un nouveau cycle. Néanmoins, suite à l’épopée du PSG en Ligue des champions, le directeur sportif aurait revu sa position et proposé une offre au clan Silva lorsque son contrat n’était plus d’actualité. Néanmoins, c’était déjà trop tard et dans l’esprit du Brésilien, c’était terminé.

« Contre le Bayern je me suis dit ça y est, c’est la fin de mon histoire au PSG »