Mercato - PSG : L'avenir de Thiago Alcantara enfin connu ?

16 septembre 2020

Annoncé sur le départ du Bayern Munich, Thiago Alcantara n’a pas encore trouvé de point de chute. Et si les prétendants ont été nombreux, une piste se dégagerait toutefois pour l'avenir de l'Espagnol.

Leonardo doit-il s’attendre à un échec ? Comme révélé par Le 10 Sport, le PSG a jeté son dévolu sur Thiago Alcantara. En fin de contrat en juin 2021, l’international espagnol ne souhaite pas prolonger l’aventure au Bayern Munich et cherche donc un point de chute. Mais la concurrence est rude sur ce dossier pour le club de la capitale. En effet, le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United et Liverpool se seraient également manifestés pour l’attirer. Et si l’on en croit TalkSPORT, ce sont les Reds qui seraient en passe de réaliser le bon coup de ce mercato.

Klopp prêt à attendre pour attaquer

La radio anglaise annonce ce mardi que Liverpool se retrouverait en position de force sur le dossier Thiago Alcantara, et n’aurait plus vraiment de concurrent, étant donné que Manchester United a obtenu son renfort au milieu de terrain avec Donny Van de Beek. L’état-major des Reds prévoirait même de ne passer à l’action que dans les dernières heures du mercato pour contraindre le Bayern Munich à baisser le prix de son joueur. Attention toutefois, car en cas d’échec sur le dossier Wijnaldum, le FC Barcelone pourrait se repositionner sur le dossier Thiago, lui qui plaît particulièrement à la direction du club catalan.