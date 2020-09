Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho rendrait une fière chandelle à Zidane !

Publié le 16 septembre 2020 à 0h30 par Th.B.

Ne comptant plus sur Sergio Reguilon, Zinedine Zidane verrait José Mourinho lui ôter une épine du pied. En effet, Tottenham serait proche de s’entendre avec le Real Madrid pour le transfert de l’international espagnol.

Indésirable aux yeux de Zinedine Zidane, Sergio Reguilon a été prêté au FC Séville l’été dernier, quelque temps après l’arrivée de Ferland Mendy au Real Madrid. Bien que Marcelo prenne de l’âge, le technicien français ferait toujours confiance au Brésilien alors que Mendy se mue en véritable titulaire. De retour de son prêt de Séville, Reguilon ne devrait pas s’éterniser. Manchester United négocierait avec le Real Madrid pour tenter de trouver un accord, mais l’international espagnol devrait prendre la direction de Londres.

Direction Tottenham pour Sergio Reguilon?