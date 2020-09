Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Bale confirme la fin du calvaire !

Publié le 16 septembre 2020 à 13h30 par A.C.

Alors qu’il semblait vouloir rester à tout prix, Gareth Bale se serait finalement décidé à quitter le Real Madrid.

Cette fin de mercato pourrait nous réserver une très grosse surprise ! En froid avec Zinedine Zidane, conspué par les supporters et isolé au sein du vestiaire, Gareth Bale pourrait enfin quitter le Real Madrid ! Ce dossier, qui est le grand serpent de mer du club madrilène, pourrait en effet prendre une tournure décisive. La BBC a en effet révélé que Manchester United songerait sérieusement à Bale, qui est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022. Le Gallois ne serait autre que le plan B des Red Devils , après l’échec Jadon Sancho. Le principal concerné ne dirait d’ailleurs pas non à Manchester United, à en croire le Times , ce qui est un grand pas en avant. Jusque-là, Gareth Bale semblait en effet s’opposer à un départ, alors même que sa relation avec Zidane est quasiment inexistante et que son temps de jeu en ressent.

Bale enfin prêt à faire son retour à Tottenham !

L’entourage de Gareth Bale n’a pas démenti ces informations, mais a également dévoilé l’identité d’un autre courtisan : Tottenham. « Gareth aime toujours les Spurs. Nous (avec le Real Madrid et Tottenham) sommes en train de parler. C’est là où il veut être », a annoncé Jonathan Barnett, l’agent de Bale, au micro de la BBC . Cela pourrait faire un heureux, en la personne de José Mourinho, qui pourrait bien totalement relancer l’ancienne gloire des Spurs . Mais c’est également le cas de Zinedine Zidane ! Bale a toujours été une épine dans le pied pour le coach du Real Madrid, encore plus depuis son retour en 2019. Ce mercredi, Barnett est même allé plus loin, annonçant à l' AFP que Bale s'approchait de Tottenham.« Bale est proche de Tottenham, mais ce n’est pas bouclé. C’est une négociation compliquée » a déclaré l'agent du Gallois.

Un salaire qui pose problème