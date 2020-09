Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un joueur bloque l’arrivée de Dzeko !

Publié le 16 septembre 2020 à 13h12 par La rédaction mis à jour le 16 septembre 2020 à 13h23

Avec le dossier de Luis Suarez qui semble ne pas pouvoir se finaliser, Edin Dzeko devrait prochainement arriver à la Juventus. Cependant, Arkadiusz Milik empêche la signature définitive.