Mercato - Barcelone : Le clan Suarez confirme la tendance pour son avenir !

Publié le 16 septembre 2020 à 8h30 par B.C.

Annoncé sur les tablettes de la Juventus, Luis Suarez ne devrait finalement pas découvrir la Serie A. Un énorme retournement de situation qui se confirme au fil des heures.

Poussé vers la sortie à une année de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Luis Suarez apparaissait comme la priorité de la Juventus en ce mercato estival. Le club turinois cherche en effet à remplacer Gonzalo Higuain, parti à l'Inter Miami. Cependant, l'Uruguayen ne devrait pas rejoindre la Serie A. Luis Suarez ne pourra pas obtenir la nationalité italienne avant le 6 octobre, ce qui pourrait l'empêcher de disputer la phase de poules de la Ligue des champions s'il rejoignait la Juve. De quoi refroidir l'attaquant de 33 ans mais également le club turinois.

Les négociations avec la Juve stoppées