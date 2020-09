Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pas de changement de cap dans le dossier Mbappe ?

Publié le 17 septembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Alors qu’un changement de cap apparaissait envisageable ces derniers jours, le PSG paraît en l’état parti pour ne rien changer…

Alors que ces derniers jours, plusieurs révélations sorties en Espagne et en Angleterre affirmaient que Kylian Mbappe avait pris la décision de quitter le PSG en fin de saison, à un an de la fin de son contrat, et qu’il en avait alerté le club, ce qui pouvait laisser penser que la direction parisienne allait peut-être infléchir sa stratégie autour de l’attaquant français, il n’y aura probablement pas finalement de changement de cap à Paris.

Paris reste dans l’idée de prolonger Mbappe ?