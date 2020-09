Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Suarez, toujours une option pour Leonardo ?

Publié le 17 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

L’avenir de Luis Suarez est toujours au centre des interrogations. Et alors que le nom de l’Uruguayen a notamment été associé au PSG ces dernières semaines, cette piste serait toujours d’actualité pour Leonardo, malgré quelques difficultés à surmonter.

A peine arrivé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman avait immédiatement annoncé à Luis Suarez qu’il ne comptait pas sur lui. A 33 ans, l’Uruguayen est poussé vers la sortie. Mais alors que son départ semblait quasiment acté il y a quelques jours, cela serait aujourd’hui bien différent. En effet, alors que le Pistolero était envoyé à la Juventus, cela ne serait plus d’actualité. Il se pourrait même que Suarez reste au Barça, Koeman envisageant d’ailleurs de lui faire confiance pour cette saison 2020-2021. Néanmoins, un départ pourrait toujours intervenir d’ici la fin du mercato estival, que ce soit vers l’Atlético de Madrid, mais aussi vers le PSG.

Le PSG toujours là ?