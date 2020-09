Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Gareth Bale chamboulé par… le PSG ?

Publié le 16 septembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Annoncé du côté de Tottenham, Gareth Bale pourrait bien débarquer lorsque Dele Alli ferait le chemin inverse. Les Spurs sembleraient ouverts à l’idée d’inclure le milieu offensif du club afin de convaincre le Real Madrid. Mais Dele Alli a la cote sur le marché, notamment du côté du PSG.

Et si la page Real Madrid se tournait enfin pour Gareth Bale ? Pourtant réticent à l’idée de quitter le club merengue jusqu’ici, l’indésirable gallois aurait mis de l’eau dans son vin. C’est du moins l’information que The Times a divulgué ces derniers jours. Gareth Bale voudrait désormais quitter le Real Madrid et ouvrirait la porte à un retour en Premier League et à Manchester United, qui était alors le favori à sa signature. Néanmoins, c’est Tottenham qui mènerait la danse depuis. Son agent Jonathan Barnett a ouvertement évoqué un éventuel retour dans son ancien club. « Gareth aime toujours les Spurs. Nous (avec le Real Madrid et Tottenham) sommes en train de parler. C’est là où il veut être ». Et d’après les dernières indiscrétions, Bale pourrait retrouver le club qu’il a quitté il y a sept ans pour rejoindre le Real Madrid.

Levy et Mourinho ouverts au retour de Bale ?

Journaliste pour Bleacher Report , Dean Jones a assuré sur son compte Twitter que Daniel Levy rêverait toujours d’un retour de Gareth Bale pour qui la porte des Spurs serait toujours ouverte. Et le président de Tottenham semble être sur la même longueur d’onde que son entraîneur. De passage en conférence de presse ces dernières heures, José Mourinho n’a pas clairement ouvert la porte à Gareth Bale, refusant d’alimenter les spéculations, mais s’est montré admiratif du joueur. « J'ai déjà essayé de faire signer Gareth Bale au Real Madrid, ce qui n'était pas possible pendant mon séjour là-bas. Et puis il est arrivé quand j'ai quitté le club. Il n'y a pas de secret à ce sujet. Même Gareth le sait. Mais je ne vais pas parler de celui car c'est un joueur du Real ». L’intérêt de Tottenham n’a donc pas été nié par l’un des hommes forts du club. Et une grosse opération pourrait se dessiner, à moins que d’autres formations européennes ne pimentent ce dossier.

Un échange avec Dele Alli, mais le PSG notamment s’intéresserait à l’Anglais !