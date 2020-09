Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas et Longoria réussiront-ils à trouver un attaquant cet été ?

Publié le 17 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

A l’OM, on concentre désormais tous les efforts dans la recherche d’un attaquant. André Villas-Boas et Pablo Longoria trouveront-ils alors ce renfort offensif tant désiré ?

Avec les arrivées de Pape Gueye, Yuto Nagatomo et Leandro Balerdi, André Villas-Boas a vu son effectif se renforcer cet été, d’autant plus que pour le moment, aucun joueur n’a quitté l’OM. Une bonne nouvelle donc pour l’entraîneur portugais qui espère encore toutefois du mouvement d’ici la fin du marché des transferts. En effet, Villas-Boas l’a déjà répété à de nombreux reprises, il attend un nouvel attaquant pour avoir une solution différente à Dario Benedetto. Un dossier qui n’est toutefois pas simple compte tenu des moyens financiers réduits de l’OM. Les échecs se multiplierait ainsi pour Pablo Longoria. Ce mercredi, L’Equipe a d’ailleurs dévoilé qu’un accord avait quasiment été trouvé avec David Nunez, mais le Benfica a finalement devancé les Phocéens au dernier moment.

« Pas une nécessité vitale »