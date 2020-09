Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Ce club de Ligue 1 annonce la couleur pour Hatem Ben Arfa !

Publié le 17 septembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Parti du Stade Rennais en 2019, Hatem Ben Arfa pourrait retrouver la Ligue 1 cet été. L'ancien Parisien serait assez proche de Bordeaux et Jean-Louis Gasset fait le point sur ce dossier.

Sur le plateau de Téléfoot , Hatem Ben Arfa avait fait les yeux doux à la Ligue 1. Un championnat que connaît bien le milieu offensif. Avant une aventure en Angleterre, Ben Arfa avait passé six saisons entre l'OL et l'OM. Revenu en France en 2015, le joueur de 33 ans a ensuite évolué sous le maillot de Nice, du PSG et du Stade Rennais. Et après six mois peu convaincants à Valladolid, Hatem Ben Arfa, qui se retrouve libre, ne fermerait pas la porte à un retour dans la ligue des talents.

L'intérêt de Bordeaux est « sérieux »