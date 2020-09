Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça loin du compte pour cette pépite ?

Publié le 17 septembre 2020 à 19h00 par D.M.

Le FC Barcelone souhaiterait attirer Sergino Dest, mais le club doit vendre avant de boucler l’arrivée de renforts. Le Bayern Munich ne doit pas composer avec cette contrainte et serait idéalement placé pour accueillir le joueur de l’Ajax.

Les plans du FC Barcelone sont, pour l’heure, suspendus. Confronté à de grosses difficultés financières, le club catalan doit se séparer de joueurs pour pouvoir investir sur le marché des transferts. Ainsi, le FC Barcelone serait proche de boucler les départs de Luis Suarez et d’Arturo Vidal et attendrait une offre pour Nelson Semedo. Le latéral droit dispose d’une belle cote en Angleterre et pourrait quitter la Catalogne en cas d’offre satisfaisante. Pour pallier ce départ, les dirigeants blaugrana voudraient miser sur Sergino Dest (19 ans), prometteur joueur de l’Ajax. Selon les informations du Telegraph , le FC Barcelone serait sur le point de parvenir à un accord avec le Néerlandais. Mais la réalité serait différente.

Le Bayern Munich aurait distancé le Barça dans le dossier Dest