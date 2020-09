Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant de Leonardo est relancé !

Publié le 17 septembre 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Parmi les dossiers chauds du mercato du PSG, Leonardo aimerait bien rapidement boucler le départ de Julian Draxler. Et le club parisien pourrait profiter de la situation actuelle pour mettre en lumière l'international allemand afin de mieux le vendre. Et ce dernier n'écarterait plus un départ.

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a lourdement impacté les finances des clubs européens, y compris le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n'échappe effectivement pas à la règle et souffre cet été comme en témoigne son recrutement basé sur des renforts à bas coûts. Il faut dire que Leonardo n'a jamais caché la nécessité de vendre du PSG. « Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation. On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile », confiait ainsi le dirigeant italo-brésilien sur le plateau du Canal Football Club . Dans cette optique, Julian Draxler, dont le contrat prend fin en juin 2021, est le joueur que souhaite vendre en priorité le PSG. Mais ce dossier est compliqué compte tenu de la volonté du joueur et de son salaire.

Draxler mis en avant pour être mieux vendu ?

Toutefois, tout pourrait se décanter prochainement. Et pour cause, compte tenu de l'hécatombe au sein de l'effectif du PSG, Julian Draxler en profite pour jouer. Entré en jeu contre l'OM dimanche, l'Allemand était titulaire contre le FC Metz mercredi et a même inscrit le but de la victoire pour les Parisiens réduits à neuf. En l'absence de Neymar, Julian Draxler pourrait encore bénéficier d'un gros temps de jeu contre l'OGC Nice dimanche. Une belle manière de mettre en lumière l'ancien joueur de Schalke 04 afin qu'il se distingue et suscite l'intérêt de plusieurs clubs. Selon les informations de L'Equipe , Leonardo réclame 15M€ pour lâcher Julian Draxler et ainsi économiser son salaire estimé à 7M€ bruts annuels. Le Hertha Berlin est dans le coup, tout comme le Bayer Leverkusen, dont l'intérêt a été révélé par le10sport.com. Deux clubs qui semblent avoir les moyens de s'offrir l'international allemand. Reste donc à connaître les intentions du joueur, très bien installé à Paris et qui a longtemps affiché sa volonté de rester, quitte à partir libre dans un an. Mais d'après Sport1 , la position de Julian Draxler aurait évolué puisque ses agents auraient commencé à sonder le marché afin de trouver une porte de sortie avant le 5 octobre. Un départ ne serait donc pas à exclure dans les prochains jours. Une bonne nouvelle pour le PSG qui a besoin de vendre et d'alléger sa masse salariale avant de s'activer sur d'autres dossiers. Et cela permettrait en plus d'éviter un départ libre dans un an, tandis que Julian Draxler retrouvera du temps de jeu, comme lui avait demandé Joachim Löw, en vue de l'Euro qui se disputera l'été prochain.

Tuchel évasif sur le sujet