Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action dans ce dossier colossal !

Toujours bien décidé à dénicher un défenseur central pour remplacer Thiago Silva qui s'est engagé avec Chelsea. Dans cette optique, Leonardo serait passé à l'action pour Milan Skriniar et Kalidou Koulibaly. Le PSG pourrait réaliser un gros coup à ce poste.

A moins de trois semaines de la fermeture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain a encore plusieurs dossiers chauds à régler. Jusqu'ici, Leonardo a prolongé le contrat de Layvin Kurzawa, levé les options d'achat de Mauro Icardi et Sergio Rico puis obtenu le prêt d'Alessandro Florenzi. Et pourtant, il reste encore à régler les deux gros dossiers de l'été à savoir recruter un milieu de terrain, mais également dénicher le successeur de Thiago Silva qui s'est engagé avec Chelsea alors que son contrat avec le PSG arrivait à échéance. Dans cette optique, Leonardo se tourne sans surprise vers la Serie A où il ciblerait en particulier deux joueurs : Kalidou Koulibaly (Naples) et Milan Skriniar (Inter Milan). Deux pistes pour lesquelles le PSG serait passé à l'action.

Une offre de 59M€ pour Koulibaly ?

En effet, selon les informations de Tuttosport , le PSG aurait dégainé une offre officielle de 52M€ + 7M€ de bonus pour Kalidou Koulibaly. Une somme très importante compte tenu du contexte actuel. Mais les Parisiens partent avec une longueur de retard sur Manchester City qui aurait déjà un accord contractuel avec l'international sénégalais, mais ne parviendrait pas à trouver un terrain d'entente avec Naples qui réclamerait toujours 75M€ pour lâcher son défenseur de 29 ans. Face à cette incertitude, Leonardo aurait donc tenté de s'immiscer dans le dossier.

Le PSG tente un prêt pour Skriniar

Mais ce n'est pas le seul gros dossier que tente de boucler Leonardo. D'après les informations d'Abdellah Boulma, le PSG aurait ainsi formulé une offre de prêt avec option d'achat à l'Inter Milan pour Milan Skriniar. Dans ses colonnes ce jeudi, le Corriere dello Sport explique cependant que le club lombard, bien qu'ouvert aux négociations, privilégie un transfert sec. Difficile d'imaginer le PSG investir une grosse somme cet été, c'est la raison pour laquelle le média italien ajoute que les Nerazzurri pourraient réfléchir à l'idée d'accepter une formule basé sur un prêt payant très important avec une obligation d'achat et non une option. Il faut dire que l'Inter Milan doit dégraisser et surtout alléger sa masse salariale afin d'attirer Arturo Vidal. Une aubaine pour Leonardo, conscient de la situation avec qui entretient d'excellentes relations avec les dirigeants milanais. Quoi qu'il en soit, cela démontre que le PSG a décidé de passer aux choses sérieuses !