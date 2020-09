Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo passait à côté de ce cador ?

Publié le 17 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

À la recherche d’un défenseur central pour succéder à Thiago Silva, le PSG surveille plusieurs mois le dossier Kalidou Koulibaly. Annoncé sur le départ, le joueur du Napoli pourrait finalement rester au sein du club italien.

Avec le départ de Thiago Silva, le PSG se retrouve dans l’obligation de dénicher un nouveau défenseur central en marge de la saison prochaine, Thomas Tuchel ayant assuré en conférence de presse qu’il appréciait utiliser Marquinhos en sentinelle au milieu de terrain de terrain. Afin de mener à bien cette tâche, Leonardo regarderait du côté de l’Italie et son regard se serait arrêté sur Kalidou Koulibaly. Mais son avocat n’écarte pas le fait qu’il reste au Napoli.

Pas de transfert à City, une nouvelle pige au Napoli ?