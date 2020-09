Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Manchester City, départ… La mise au point du clan Griezmann !

Publié le 17 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

En Espagne, on assure ces dernières heures qu’Antoine Griezmann se serait rapproché de Manchester City cet été pour évoquer un possible transfert. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir l’entourage du Français.

Après une première saison compliquée au FC Barcelone, l’avenir d’Antoine Griezmann a été très incertain. « Antoine n’avait qu’une envie, c’était de partir parce qu’il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans et que ça ne pouvait pas continuer comme ça », assurait même Eric Olhats, ancien agent du Français. Des envies de départ confirmées ces dernières heures par RAC1 . En effet, selon le média catalan, l’entourage de Griezmann se serait notamment rapproché de Manchester City cet été pour savoir si les Citizens étaient intéressés.

Griezmann a-t-il voulu partir ?