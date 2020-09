Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce très gros coup !

Publié le 17 septembre 2020 à 10h15 par A.M.

En quête d'un nouveau défenseur central afin de compenser le départ de Thiago Silva, Leonardo semble se tourner vers l'Italie où il apprécie le profil de Milan Skriniar. Mais l'Inter Milan ne lâchera pas si facilement son joueur.

Cet été, les chantiers sont nombreux pour Leonardo qui n'a pour le moment attiré qu'Alessandro Florenzi comme seul véritable renfort. D'autres parts, le PSG a levé les options d'achat de Mauro Icardi et Sergio Rico tout en prolongeant le contrat de Layvin Kurzawa. Mais bien évidemment, le club parisien ne peut pas en rester là et doit se renforcer dans d'autres secteurs de jeu à l'image du milieu de terrain mais également de la défense. Et pour cause, le départ de Thiago Silva a laissé un vide que tente de combler Leonardo notamment en recrutant Milan Skriniar.

L'Inter ne lâche rien pour Skriniar