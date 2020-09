Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria annonce la couleur pour la phase 2 du projet McCourt

Publié le 17 septembre 2020 à 7h45 par La rédaction

Avec une victoire historique contre le PSG, l'OM réalise un bon début de saison. L'occasion pour Pablo Longoria de détailler le plan du club pour l'avenir.

Après une très belle saison conclue à la deuxième place en Ligue 1, l'OM retrouvera la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2013-2014. Et en ce début de saison, les Phocéens ont continué sur leur lancée. Comme Saint-Etienne, Marseille a remporté ses deux premiers matches de championnat contre Brest et le PSG. Arrivé plein d'ambitions en 2016, Frank McCourt pourrait passer un cap dans son projet avec l'OM.

« L'OM peut atteindre le top 20 des clubs européens »