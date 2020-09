Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est bien de retour dans ce dossier à 75M€ !

Publié le 17 septembre 2020 à 12h45 par A.M.

Toujours en quête d'un nouveau défenseur central, le Paris Saint-Germain serait bien revenu à la charge pour Kalidou Koulibaly. Naples attend toutefois 75M€ pour l'international sénégalais.

D'ici le 5 octobre, Leonardo a encore du travail pour renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain. En effet, après avoir levé les options d'achat de Mauro Icardi et Sergio Rico, puis obtenu le prêt d'Alessandro Florenzi, le directeur sportif parisien souhaite toujours recruter à deux postes, à savoir un milieu de terrain, mais également un défenseur central afin de compenser le départ Thiago Silva, qui a laissé un gros vide au sein de l'effectif du PSG.

Leonardo s'immisce à nouveau dans le dossier Koulibaly

Et dans cette optique, Leonardo semble bien décidé à frapper fort. En effet, selon les informations d'Abdellah Boulma, le PSG s'est de nouveau immiscé dans le dossier Kalidou Koulibaly. Et pour cause, bien que l'international sénégalais soit tombé d'accord avec Manchester City, le club entraîné par Pep Guardiola n'a toujours pas trouvé d'accord avec Naples qui continue de réclamer 75M€. Ce jeudi, Tuttosport dévoile d'ailleurs que le PSG aurait dégainé une offre officielle de 52M€ + 7M€ de bonus pour Kalidou Koulibaly. Reste désormais à savoir si Leonardo parviendra à reprendre le dessus dans ce dossier.