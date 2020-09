Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un nouveau coup à la Florenzi ? La réponse !

Publié le 17 septembre 2020 à 11h15 par A.M.

Après avoir obtenu le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi, le PSG tenterait de réaliser une opération similaire avec Radja Nainggolan. Mais l'Inter Milan serait moins souple dans les négociations que l'AS Roma.

Compte tenu de la complexité du marché actuel, le PSG, comme la majeur partie des clubs européens, doit innover pour se renforcer. « On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile. Chaque club a fait un investissement, et on a fait Icardi. C'est un grand investissement sur un attaquant. Icardi ce n'est pas l'année passée, c'est maintenant. Après, on doit aussi penser à être créatif sur ce qu'on peut faire », confiait à ce sujet Leonardo il y a quelques jours. Et le directeur du PSG n'avait pas menti puisque dans la foulée, il a bouclé le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi en provenance de l'AS Roma. Une opération que Leonardo aimerait reproduire avec Radja Nainggolan selon les récentes informations de Téléfoot La Chaîne , mais ce ne sera pas aussi simple.

L'Inter veut un prêt avec obligation d'achat pour Nainggolan