Mercato - PSG : Un coup à la Florenzi en préparation ?

Publié le 16 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Avant la clôture du mercato, le PSG devrait recruter un milieu de terrain. Et Leonardo pourrait bien effectuer un coup similaire similaire à celui d’Alessandro Florenzi.

Vendredi, le PSG a officialisé la première véritable recrue de son mercato puisque la signature de Sergio Rico jusqu’en juin 2024 s’est réalisée après une saison de prêt. Alessandro Florenzi a débarqué en provenance de la Roma sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire fixée à 9M€. Grâce à cette recrue, Leonardo a réglé la succession de Thomas Meunier à bas coût. Et le directeur sportif du PSG pourrait en faire de même dans un tout autre secteur de jeu.

Radja Naingollan pour marcher sur les traces d’Alessandro Florenzi ?