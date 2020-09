Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez sur le départ ? Ronald Koeman répond !

Publié le 17 septembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Ronald Koeman s’est exprimé en conférence de presse concernant l’avenir de Luis Suarez au FC Barcelone, alors que son transfert à la Juventus de Turin a été abandonné.

Lors de sa nomination à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman avait listé Luis Suarez comme l’un des premiers principaux indésirables du club, et semblait vouloir s’en débarrasser le plus vite possible. Un mois plus tard, l’international uruguayen est pourtant toujours au club, et semble bien parti pour rester suite à l’échec de son départ à la Juventus de Turin. Un dossier qui complique le marché des transferts du FC Barcelone, alors qu’un accord a été trouvé pour le recrutement de Memphis Depay, cible prioritaire de l’ancien sélectionneur néerlandais. Alors que Suarez n’a pas été convoqué pour les deux premiers matchs amicaux du Barça, le technicien néerlandais s’est exprimé sur l’avenir de l’attaquant de 33 ans.

« Il sera un joueur de plus dans l’équipe »