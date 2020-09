Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va devoir rapidement passer la seconde pour cette priorité !

Publié le 17 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Véritable priorité offensive de Ronald Koeman, le FC Barcelone n’aurait pas réellement bougé pour Memphis Depay comme Juninho l’a souligné.

En fin de contrat avec l’OL à la fin de la saison, Memphis Depay devrait partir avant le 5 octobre, date butoir du mercato afin que le club rhodanien puisse renflouer ses caisses. Bien que le PSG ait été lié au nom de l’international néerlandais, son choix se porterait sur le FC Barcelone selon le journaliste Simone Rovera. Et ce, bien que le Barça n’ait pas encore enclenché les grandes manoeuvres pour Memphis Depay.

« On n'a rien reçu de la part du Barça, même pas un appel »