Mercato - Barcelone : L’énorme annonce de l’OL dans le dossier Depay !

Publié le 16 septembre 2020 à 21h00 par D.M.

Directeur sportif de l’OL, Juninho a fait un point sur les dossiers chauds et a notamment évoqué les rumeurs de départ de Memphis Depay. Le Brésilien assure que le FC Barcelone n'a transmis aucune offre pour tenter d’attirer le joueur néerlandais.

L’attaque du FC Barcelone devrait changer de visage. Arrivé avec des idées claires, Ronald Koeman ne compte pas sur Luis Suarez qui pourrait prochainement quitter la Catalogne afin d’obtenir du temps de jeu. L’objectif des dirigeants catalans est donc de dénicher un successeur à l’Uruguayen. Priorité du FC Barcelone, Lautaro Martinez devrait finalement rester à l’Inter comme l’a indiqué déclaré récemment son agent. Le nom de Memphis Depay revient également avec insistance du côté du FC Barcelone, mais Ronald Koeman a indiqué ce mercredi que le club devait se séparer de joueurs avant de se lancer dans ce dossier. « Il faut d'abord vendre pour que Memphis puisse venir » a-t-il déclaré dans un entretien à Fox Sports.

« Même pas un appel pour demander le prix de Memphis »