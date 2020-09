Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sans Bernat ni Kurzawa, Leonardo peut tenter un gros coup avec Alex Telles !

Publié le 17 septembre 2020 à 15h30 par Bernard Colas

Alors que Layvin Kurzawa a écopé de 6 matches de suspension en Ligue 1 pour son carton rouge face à l'OM, Juan Bernat sera de son côté absent une bonne partie de la saison après sa blessure au genou contre Metz mercredi. Ainsi, Leonardo pourrait être contraint de miser sur un latéral gauche avant le 5 octobre, un investissement qui n'était pas prévu par le directeur sportif du PSG. Mais la situation d'Alex Telles au FC Porto, l'une de ses priorités au début de l'été, pourrait l'intéresser...

Ce mercredi soir dans les travées du Parc des Princes, Thomas Tuchel ne cachait pas son inquiétude pour Juan Bernat, touché au genou gauche, sorti à dix minutes de la fin du match contre le FC Metz (1-0). « Je crains une blessure importante. Nous attendons les examens mais… », expliquait l'Allemand, résigné. Il faut dire que les bonnes nouvelles se font rares actuellement du côté du PSG, qui réalise un début de saison poussif en raison des nombreuses indisponibilités. Malheureusement pour le club de la capitale, les craintes de Thomas Tuchel se sont avérées justifiées. Ce jeudi, le PSG a annoncé que son latéral gauche souffrait d'une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une blessure très sérieuse qui éloigne généralement un joueur des terrains pour environ 6 mois. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, la commission de discipline de la Ligue a infligé 6 matches de suspension à Layvin Kurzawa pour son altercation avec Jordan Amavi lors du Classique face à l'OM. L'international français sera absent jusqu'au 1er novembre, et le match à Nantes. C'est donc l'hécatombe sur le flanc gauche de la défense, même si Layvin Kurzawa pourra disputer les deux premières journées de la Ligue des champions, et Thomas Tuchel ne pourra compter que sur Mitchel Bakker jusque là. Dans ce contexte, difficile d'imaginer Leonardo rester inactif avant la fermeture du marché des transferts tant le recrutement d'un latéral gauche semble être devenu une priorité.

Priorité de Leonardo en juin, Alex Telles est bradé