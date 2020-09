Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare deux transferts !

Publié le 17 septembre 2020 à 13h15 par A.M.

A moins de trois semaines de la fermeture du mercato, le PSG compte encore se renforcer. Et dans cette optique, Leonardo disposerait d'une enveloppe pour réaliser encore deux coups d'ici le 5 octobre.

Ce n'est un secret pour personne, la crise sanitaire a impacté de façon importante les finances des clubs européens. Par conséquent, il y a très peu de transactions importantes cet été et le PSG n'échappe pas à la règle sur ce marché d'opportunités. C'est ainsi que les Parisiens ont levé les options d'achat de Mauro Icardi et Sergio Rico, mais également obtenu le prêt d'Alessandro Florenzi. Toutefois, le recrutement du PSG n'est pas terminé, et Leonardo semble déjà bien savoir ce qu'il veut, mais également ce qu'il peut faire.

Leonardo a une enveloppe pour un défenseur et un milieu

Ainsi, selon les informations d'Abdellah Boulma, Leonardo possède une enveloppe, dont le montant n'a pas filtré, afin de recruter deux renforts, à savoir un défenseur central, afin de compenser le départ de Thiago Silva, ainsi qu'un milieu de terrain, secteur pas assez fourni aux yeux du directeur sportif du PSG. Pour ces deux postes, le PSG pourrait donc consentir à un effort financier, tandis qu'après l'échec des négociations avec Eric Maxim Choupo-Moting, l'arrivée d'un attaquant en prêt est souhaitée. Enfin, il faudra également peut-être se pencher sur le poste de latéral gauche compte tenu de la blessure au genou de Juan Bernat qui a l'air sérieuse, tandis que Layvin Kurzawa a écopé d'une suspension de 6 matches suite à son comportement lors du match contre l'OM dimanche soir. Bref, Leonardo a du pain sur la planche d'ici le 5 octobre, date à laquelle le mercato refermera ses portes.