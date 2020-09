Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente de boucler un dossier à 15M€ !

Publié le 17 septembre 2020 à 9h45 par A.M.

Toujours bien décidé à vendre d'ici le 5 octobre, le PSG continue de forcer pour vendre Julian Draxler et réclamerait près de 15M€ pour lâcher l'international allemand.

Bien que le Paris Saint-Germain soit contraint de vendre avant de se renforcer, pour le moment le dégraissage n'avance pas. Julian Draxler fait partie des joueurs annoncés sur le départ, mais ça bouge peu dans ce dossier. Et après le but de l'international allemand contre le FC Metz (1-0), Thomas Tuchel s'est montré flou sur l'avenir de son joueur : « Non, nous sommes dans le football donc on ne peut pas garantir des choses. Pendant le mercato, on ne peut rien garantir parce que tout change chaque jour (…) Sa qualité n’est plus à prouver mais s’il joue avec cette mentalité-là, il peut être un joueur très important pour nous. Je compte toujours sur lui et d’autant plus dans ces moment-là. On ne peut laisser aucun joueur de côté ».

Leonardo espère 15M€ pour Draxler