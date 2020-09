Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un gros coup de main de la Premier League !

Publié le 17 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG va devoir boucler plusieurs ventes avant la fin du mercato estival, plusieurs clubs anglais ciblent Idrissa Gueye. Ce qui rapporterait des liquidités à Leonardo…

« Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation », avait indiqué Leonardo le 6 septembre dernier au micro du Canal Football Club , indiquant donc clairement que le PSG allait être contraint de vendre cet été. Du coup, plusieurs joueurs tels que Julian Draxler et Idrissa Gueye sont poussés vers la sortie par le directeur sportif parisien, et l’international sénégalais a d’ailleurs peut-être trouvé son point de chute.

L’Angleterre à fond sur Gueye !

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mercredi, West Ham et Crystal Palace sont aujourd’hui des prétendants concrets pour Idrissa Gueye et souhaitent recruter le milieu de terrain du PSG avant la fin du mercato estival. Des intérêts qui pourraient donc permettre à Leonardo de se débarrasser de l’ancien Lillois, et ainsi renflouer les caisses.