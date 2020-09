Foot - Mercato

Mercato : Un retour en Ligue 1 ? Ben Arfa fait une grosse annonce !

Publié le 13 septembre 2020 à 21h30 par B.C.

Libre de tout contrat depuis son départ de Valladolid, Hatem Ben Arfa ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1, un championnat que l'attaquant de 33 ans apprécie particulièrement.

Après six mois sans club, Hatem Ben Arfa avait pris la direction du Real Valladolid en janvier dernier, permettant à l'ancien attaquant du PSG de faire ses premiers pas en Espagne. Malheureusement pour lui, Ben Arfa n'est pas parvenu à s'imposer sous ses nouvelles, ne disputant que 5 matches en Liga. Son contrat n'a logiquement pas été renouvelé, et le joueur de 33 ans se retrouve donc une nouvelle fois libre. Invité de la chaîne Téléfoot ce dimanche, Hatem Ben Arfa a entrouvert la porte à un retour en Ligue 1.

« La Ligue 1 ? On ne sait pas de quoi est fait le futur »